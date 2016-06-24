Азербайджанские борцы готовятся к Рио-2016 вместе со спортсменами из США и Марокко

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе продолжает в Гейгельском олимпийском спортивном комплексе подготовку к Летним олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, к стартовавшему с 20 июня учебно-тренировочному сбору подключились борцы из США и Марокко.

Здесь участвуют 9 членов американской сборной и 4 представителя команды из Марокко. Учебно-тренировочный сбор продлится до 4 июня. Вслед за этим членов сборной ждет еще один испытательный турнир.

Отметим, что на Рио-2016 Азербайджан будет представлен 6 спорстменами в вольной борьбе, 5 - в греко-римской борьбе и 3 женщинами-борцами.