Азербайджанская спортсменка установила новый рекорд на ЧМ
Индивидуальные
- 08 ноября, 2025
- 16:00
Азербайджанская спортсменка Нигяр Насирова завоевала серебряную медаль по стрельбе на чемпионате мира ISSF в Каире.
Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию стрельбы Азербайджана, она набрала 550 очков в соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанции 50 м и установила новый мировой рекорд.
Отметим, что и Нигяр Насирова, и представительница Китая показали одинаковый результат, но победитель определился по количеству центральных попаданий. Китайская спортсменка показала результат 8x, а Нигяр Насирова - 7x.
