    Азербайджанская спортсменка установила новый рекорд на ЧМ

    Индивидуальные
    • 08 ноября, 2025
    • 16:00
    Азербайджанская спортсменка установила новый рекорд на ЧМ

    Азербайджанская спортсменка Нигяр Насирова завоевала серебряную медаль по стрельбе на чемпионате мира ISSF в Каире.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию стрельбы Азербайджана, она набрала 550 очков в соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанции 50 м и установила новый мировой рекорд.

    Отметим, что и Нигяр Насирова, и представительница Китая показали одинаковый результат, но победитель определился по количеству центральных попаданий. Китайская спортсменка показала результат 8x, а Нигяр Насирова - 7x.

    Azərbaycan atıcısı dünya çempionatında gümüş medal qazanıb və yeni rekord müəyyənləşdirib

