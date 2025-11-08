Азербайджанская спортсменка установила новый рекорд на ЧМ

Азербайджанская спортсменка Нигяр Насирова завоевала серебряную медаль по стрельбе на чемпионате мира ISSF в Каире.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию стрельбы Азербайджана, она набрала 550 очков в соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанции 50 м и установила новый мировой рекорд.

Отметим, что и Нигяр Насирова, и представительница Китая показали одинаковый результат, но победитель определился по количеству центральных попаданий. Китайская спортсменка показала результат 8x, а Нигяр Насирова - 7x.