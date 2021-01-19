Азербайджанца - олимпийского чемпиона подозревают в подмене анализов

На период расследования спортсмен отстранен от участия в соревнованиях

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подозревает выступающего за Казахстан тяжелоатлета Ниджата Рагимова в подмене проб мочи для допинг-теста в 2016 году.

Как сообщает Report, на период расследования спортсмен отстранен от участия в соревнованиях.

В 2014 году Рагимов, выступавший за родной Азербайджан, принял казахстанское гражданство. Спустя год Ниджат стал чемпионом мира, а в 2016 году выиграл летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Отметим, что в допинговые скандалы спортсмен попадал и ранее. Так, в 2013 году Рагимова дисквалифицировали на два года, после того как в его пробах нашли стероиды.