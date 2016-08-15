​Азербайджан обеспечил себе третью медаль на Рио-2016

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Представляющий Азербайджан на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро боксер Кямран Шахсуварлы вышел на ринг в 1/4 финала.

Как сообщает Report, соперником спортсмена стал казахстанский боксер Жанибек Алимханулы.

В первом раунде трое судей предоставили Шахсуварлы победу, а во втором раунде его поддержали двое из них.

Хотя последний раунд сопровождался превосходством казахстанского боксера, общий результат остался неизменным. Так, азербайджанский боксер прошел в полуфинал и, как минимум, обеспечил бронзовую медаль. Это стало первой медалью в боксе, и третьей медалью на Рио-2016.

Отметим, соперником Кямрана Шахсуварлы в очередном этапе будет Арлен Лопес (Куба).