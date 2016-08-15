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    ​Азербайджан обеспечил себе третью медаль на Рио-2016

    Кямран Шахсуварлы перешел в полуфинал

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Представляющий Азербайджан на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро боксер Кямран Шахсуварлы вышел на ринг в 1/4 финала.

    Как сообщает Report, соперником спортсмена стал казахстанский боксер Жанибек Алимханулы.

    В первом раунде трое судей предоставили Шахсуварлы победу, а во втором раунде его поддержали двое из них.

    Хотя последний раунд сопровождался превосходством казахстанского боксера, общий результат остался неизменным. Так, азербайджанский боксер прошел в полуфинал и, как минимум, обеспечил бронзовую медаль. Это стало первой медалью в боксе, и третьей медалью на Рио-2016.

    Отметим, соперником Кямрана Шахсуварлы в очередном этапе будет Арлен Лопес (Куба). 

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