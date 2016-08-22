Азербайджан занял 8-е место по количеству завоеванных медалей на миллион жителей страны

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан занял первое место по соотношению количества завоеванных олимпийских медалей к количеству спортсменов, участвовавших на соревнованиях в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, участвовавший в Олимпиаде с 56 спортсменами Азербайджан заняло первое место с показателем 0,36. Второе место заняла Эфиопия (0,24), третье место у США (0,22).

По соотношению количества медалей на миллион жителей Азербайджан занял восьмое место. Так, на каждый миллион жителей страны приходится 1,84 медалей, выигранных на Олимпиаде в Рио. Первое место по этому показателю занимает Гренада, на втором месте - Багамские острова, на третьем - Новая Зеландия.

В соотношении количества медалей к ВВП страны, Азербайджан занял 6 место.

В этом показателе первенство у Китайского Тайбея, второе место у Гренады, третье - у Ямайки. Соседние с Азербайджаном страны - Грузия и Армения заняли 4-и и 5-е место соответственно.

Напомним, что Азербайджан завоевал 18 медалей на Олимпиаде в Рио. В общем медальном зачете страна расположилась на 39-м месте, по количеству медалей - на 15-м.