Азербайджан на международном турне по дзюдо в Бельгии представят 12 спортсменов

Обнародованы имена азербайджанских дзюдоистов, которые примут участие в международном турнире в Бельгии.

Азербайджан на международном турнире по дзюдо в Бельгии представят 12 национальных спортсменов в 7 весовых категориях.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, соревнования пройдут 27-28 января в городе Визе.

За первенство на турнире от Азербайджана будут бороться Ровшан Алиев (60 кг), Айдын Рзаев (66 кг), Нариман Мирзоев (73 кг), Мамедрза Гаджизаде, Керим Аллахвердиев, Ислам Керимов (все - 81 кг), Аждар Багиров, Муса Гусейнли (оба - 90 кг), Гусейн Дадашов, Руслан Насирли (оба - 100 кг), Джамал Фейзиев и Кянан Насибов (оба +100 кг).