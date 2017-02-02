Азад Рагимов: Мы ждем еще большего количества гостей на Гран-при Азербайджана по Формуле-1

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "В этом году не будет сделано никаких заказов касательно Гран-при Азербайджана по Формуле-1".

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов. По его словам, на данный момент есть все необходимое оборудование для предстоящего в Баку Гран-при: "Некоторые конструкции в городе остались. Причина в том, что IV Игры исламской солидарности завершатся 22 мая, а через месяц начнется Гран-при Азербайджана. Хотя срок довольно сжатый, мы не видим каких-либо трудностей. За короткое время все конструкции будут на запланированном месте. Гран-при этого года мы ждем с еще большим интересом. Так как все пилоты уже знакомы с трассой. Мысли, высказанные ими после прошлогоднего Гран-при, привлекли к Баку еще большее внимание. Мы ждем еще большего количества гостей и наших зрителей на Формулу-1".

Отметим, что Гран-при Азербайджана организуют на центральных улицах Баку 23–25 июня.