Азад Рагимов: 3 августа в Олимпийской деревне будет поднят азербайджанский флаг

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ 1 августа азербайджанская делегация отправится на Олимпиаду.

Как сообщает Report, об этом, касаясь подготовок к летним Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро, заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Он сказал, что ведется подготовка к церемонии проводов делегации в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева, предусматриваются некоторые мероприятия: "Мы полетим чартерным рейсом и после 14-часового полета в 9:30 по местному времени долетим до Рио-де- Жанейро.

3 августа в Олимпийской деревне будет поднят азербайджанский флаг. Сейчас там зима. У нас с ними разница во времени в 8 часов, поэтому было решено, что для адаптации к климату достаточно 6-8 дней".

По словам министра, паралимпийцы отправятся в Рио-де-Жанейро в сентябре. Он заявил, что ждет от всех спортсменов высоких результатов.

А.Рагимов подчеркнул, что государства, количество спортсменов которых превышает 51 человек, считаются странами с большим составом. Он сказал, что с учетом поездки в Рио азербайджанской делегации в составе 56 спортсменов, их разместят в специальном здании, где также будут находиться делегации Словакии и Португалии.

"В Азербайджане было проведено 94 местных и 24 международных соревнований. Наши спортсмены приняли участие в 102 международных соревнованиях. Кроме того, организовано более 100 учебно-тренировочных сборов, каждый из которых длился не менее 12-ти дней. К подготовительному процессу были привлечены 400 спортсменов. За 2013-2016 гг. спортсмены приняли участие в более 1 000 соревнованиях", - отметил А.Рагимов.

Министр заявил, что во время подготовки к Олимпиаде была произведена классификация видов спорта: "Из приоритетных дисциплин предусмотренную лицензию не удалось завоевать лишь в волейболе. Здесь нами была допущена одна ошибка".

Отметим, что "Рио-2016" состоится 5-21 августа.