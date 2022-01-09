Армянский боксер умер от полученного удара в ринге

Российский боксер армянского происхождения Арест Саакян, получивший травму головы на турнире "Короли нокаутов", скончался.
Как передает Report, Саакян впал в кому после удара в голову от соперника. Врачи поставили диагноз отек мозга и кому третьей степени. Медики 10 дней делали все возможное, чтобы спасти жизнь боксеру, но он умер, не приходя в сознание.
После случившегося, Федерация бокса России обратилась в прокуратуру по месту проведения соревнований с просьбой проверить качество выполнения работ медицинской службой, а также качество организации турнира.