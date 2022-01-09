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Армянский боксер умер от полученного удара в ринге

Армянский боксер умер от полученного удара в ринге Российский боксер армянского происхождения Арест Саакян, получивший травму головы на турнире "Короли нокаутов", скончался.
Индивидуальные
9 января 2022 г. 00:54
Армянский боксер умер от полученного удара в ринге

Российский боксер армянского происхождения Арест Саакян, получивший травму головы на турнире "Короли нокаутов", скончался.

Как передает Report, Саакян впал в кому после удара в голову от соперника. Врачи поставили диагноз отек мозга и кому третьей степени. Медики 10 дней делали все возможное, чтобы спасти жизнь боксеру, но он умер, не приходя в сознание.

После случившегося, Федерация бокса России обратилась в прокуратуру по месту проведения соревнований с просьбой проверить качество выполнения работ медицинской службой, а также качество организации турнира.

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Версия на азербайджанском языке Erməni boksçu rinqdə aldığı zərbədən ölüb

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