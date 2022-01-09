Армянский боксер умер от полученного удара в ринге

Российский боксер армянского происхождения Арест Саакян, получивший травму головы на турнире "Короли нокаутов", скончался.

Российский боксер армянского происхождения Арест Саакян, получивший травму головы на турнире "Короли нокаутов", скончался.

Как передает Report, Саакян впал в кому после удара в голову от соперника. Врачи поставили диагноз отек мозга и кому третьей степени. Медики 10 дней делали все возможное, чтобы спасти жизнь боксеру, но он умер, не приходя в сознание.

После случившегося, Федерация бокса России обратилась в прокуратуру по месту проведения соревнований с просьбой проверить качество выполнения работ медицинской службой, а также качество организации турнира.