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Александр Тараканов: Мы готовим команду, которая сможет противостоять сильнейшим сборным мира

Александр Тараканов: Мы готовим команду, которая сможет противостоять сильнейшим сборным мира Мы готовим команду, которая сможет противостоять сильнейшим сборным мира.
Индивидуальные
30 октября 2024 г. 22:45
Александр Тараканов: Мы готовим команду, которая сможет противостоять сильнейшим сборным мира

Мы готовим команду, которая сможет противостоять сильнейшим сборным мира.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Александр Тараканов.

"Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров всей душой и сердцем поддерживает нас, спортсменов и тренеров, следит за каждым нашим выступлением и участвует в решении всех вопросов, связанных с тренировками и соревнованиями. Федерация всегда с нами – мы обсуждаем любые моменты и находим совместные решения", - отметил Тараканов.

По его словам, на недавнем выступлении в олимпийском весе азербайджанские борцы по греко-римской борьбе показали выдающийся результат: три спортсмена стали чемпионами, а один занял пятое место. "Это успех не только борцов и тренеров, но и всей федерации. Подготовка шла по запланированному с начала года графику, и мы можем гордиться таким результатом", - добавил он.

Тем не менее Тараканов принес извинения азербайджанским болельщикам за то, что на Олимпиаде команда завоевала лишь одну медаль: "Мы рассчитывали на более высокие достижения, но спорт – это всегда испытание. Были травмы, рвались мышцы и плечи. Но сейчас у нас сформировалась сильная команда, и мы нацелены на олимпийские веса, чтобы создать максимальную конкуренцию".

Тараканов подчеркнул, что молодые борцы в возрасте 21-23 лет представят страну на будущих чемпионатах мира и Европы в категории U-23, что укрепит сборную и обеспечит необходимый рост конкурентоспособности.

"Азербайджанские борцы уже добиваются высоких результатов на международной арене, и мы создаем команду, которая будет серьезным соперником для сильнейших стран мира. Уверен, что в Лос-Анджелесе мы вернемся с такими же яркими победами, радуя болельщиков и всех жителей Азербайджана", - заключил Тараканов, поблагодарив всех за поддержку и пообещав стремиться к новым вершинам.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandr Tarakanov: "Dünyanın ən güclü yığmaları ilə rəqabət apara biləcək komanda hazırlayırıq".

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