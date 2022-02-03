Замминистра: В будущем ожидаются новые спутниковые проекты

Основная цель запуска спутника Azerspace-2 заключалась в том, чтобы заменить Azerspace-1 в период его дальнейшей долгосрочной деятельности.

Основная цель запуска спутника Azerspace-2 заключалась в том, чтобы заменить Azerspace-1 в период его дальнейшей долгосрочной деятельности.

Об этом Report сообщил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов, комментируя вопросы, связанные с возможностью вывода на орбиту новых телекоммуникационных спутников Азербайджана.

Он отметил, что после запуска на околоземную орбиту Azerspace-2 взял на себя резервную роль телекоммуникационного спутника Azerspace-1: "Спутниковые проекты реализуются постоянно. Запуск спутников в большей степени зависит от спроса рынка. Естественно, будут новые спутниковые проекты".

Отметим, что на орбиту запущены три азербайджанских спутника, выполняющих различные задачи.

В 2013 году на околоземную орбиту был выведен телекоммуникационный спутник Azerspace-1, в 2018 году - Azerspace-2, а в 2014 году- Azersky. Срок эксплуатации AzerSpace-1 составляет 17 лет, а Azerspace-2 – 15 лет.

Azerspace-1 и Azerspace-2 могут предоставлять услуги цифрового телерадиовещания и доступа в интернет, создавать VSAT-сети, передавать данные и обеспечивать правительственную связь. Их ареал охватывает большое количество регионов – Восточную, Центральную и Западную Африку, Европу и Среднюю Азию.

Спутник Azersky был приобретен Азербайджаном в рамках контракта между Azercosmos и французской компанией "Airbus Defence and Space". Этот спутник позволяет осуществлять дистанционное наблюдение за поверхностью Земли и обладает необходимой мощностью для получения качественных снимков на территории в 6 млн квадратных метров в течение суток.

80% доходов спутника Azerspace-1 и 98% доходов спутника Azersky формируются на внешних рынках.