Замминистра: Министерство инвестирует в подготовку одного IT-специалиста около 3 тыс. манатов

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов дал интервью информационному агентству Report, в ходе которого ответил на вопросы, связанные с реализуемыми министерством и подведомственными ему структурами проектами в области образовани

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов дал интервью информационному агентству Report, в ходе которого ответил на вопросы, связанные с реализуемыми министерством и подведомственными ему структурами проектами в области образования.

При поддержке израильского университета “Технион” в Азербайджане был создан Центр кибербезопасности. Изначально планировалось, что в центре будут преподавать также и азербайджанские специалисты. Центр уже выпустил первых выпускников. Будут ли местные специалисты привлечены к учебному процессу в этом году?

В соответствии с достигнутыми договоренностями, университет "Технион" взял на себя обязательство подготовить 15 местных специалистов в соответствии с установленными стандартами. Местных специалистов планировалось привлечь к учебному процессу во второй учебный год, спустя год подготовки. Они приступят к работе в центре во втором учебном году на определенном этапе обучения.

Однако это не значит, что иностранные преподаватели будут полностью отстранены от учебного процесса. Они будут преподавать параллельно.

Азербайджан уже 10 лет является членом космического клуба. А в ближайшие годы планируется вывод на орбиту нашего четвертого спутника. Как проходит процесс подготовки отечественных специалистов в космической сфере?

- За эти 10 лет у нас уже сформировалась профессиональная группа специалистов, это в частности инженеры.

За прошедший период вложены серьезные инвестиции в подготовку специалистов. Управление спутниками требует профессионализма. Наши специалисты приняли участие в различных образовательных программах и тренингах за рубежом, успешно прошли сертификацию, и получили навыки в управлении спутниками. Вопрос подготовки профессиональных кадров останется в центре внимания и в последующий период.

- Известно, что рынок труда Азербайджана ежегодно нуждается в 8 тыс. IT-специалистах. В этой связи Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана для подготовки местных IT-специалистов реализуется программа Technest. Как вы оцениваете результативность данной программы?

- Спрос на специалистов зависит от динамики рынка. В связи с тем, что рынок развивается динамично, спрос на специалистов на IT-рынке растет день ото дня. Если сегодня речь идет о 8 тыс. специалистов, в следующем году эта цифра может достигать 12 тыс. человек.

Азербайджанские университеты ежегодно выпускают около 3,5 тыс. специалистов. Исходя из этого, мы в свою очередь в этом году планируем подготовить в рамках проекта Technest 3,5 тыс. специалистов. В прошлом году мы выпустили около 700 специалистов, 80% из которых уже получили работу.

Следует также учесть, что некоторые выпускники подростки, и не могут устроиться на работу до совершеннолетия. Учитывая это, показатели значительно высокие.

Если говорить об оправданности вложенных инвестиций, могу сказать, что мы вкладываем около 2500-3000 манатов в подготовку каждого специалиста, примерно на 6-7-месячный период.

Однако средняя заработная плата специалиста на рынке составляет 1,5 тыс. манатов. Если посчитать их доходы за год и учесть число специалистов, возврат инвестиций составляет несколько сотен процентов.

- Вы долгое время работали в сфере образования. Бытует мнение, что с точки зрения подготовки кадров в сфере IT высшие учебные заведения Азербайджана не соответствуют современным стандартам. Поэтому отдельные люди предпочитают посещать отдельные курсы, рассчитанные на несколько месяцев. Насколько верны эти утверждения?

- Курсы дают практические знания в короткие сроки, а в высших учебных заведениях вы получаете фундаментальные знания, которые позволяют развиваться в этой области науки. Например, получить степень магистра или доктора.

Курсы же не ставят такую цель. Вам не нужно учиться 4 года, чтобы стать программистом и работать в сфере IT. Курсы обеспечивают выход на рынок в более короткие сроки. То есть, они не заменяют университетское образование, лишь дополняют его, удовлетворяют краткосрочный спрос.