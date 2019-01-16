YouTube ужесточила правила пользования видеохостингом

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Администрация видеохостинга YouTube запретила публиковать видео с опасными для жизни челленджами и пранками.

Как передает Report, об этом сообщается в блоге компании.

По сообщению компании, такие ролики будут удалять.

"Мы обновили наши пользовательские гайдлайны, чтобы пояснить, что мы запрещаем челленджи, которые представляют опасность для жизни, и пранки, жертвы которых верят, что они находятся в опасности, или которые вызывают у детей серьезные эмоциональные переживания", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что "на YouTube нет места для Tide Pod Challenge или Fire Challenge". Tide Pod Challenge - флэшмоб, участники которого жуют капсулы со стиральным порошком Tide. А участники Fire Challenge обливают себя горючими жидкостями и поджигают, снимая это на видео.

Помимо этого, YouTube усилил модерацию внешних ссылок в описании к видео или историям. В частности, запрещены ссылки, ведущие на спам, вредоносные программы и порнографию. Нарушитель получит предупреждение. Три предупреждения за 90 дней приведут к удалению аккаунта.