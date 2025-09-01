YouTube потерял 72% доли рынка в Азербайджане

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Доля Instagram на рынке социальных медиа в Азербайджане (включая компьютеры, мобильные устройства и планшеты) в августе текущего года составила 42,7% (в прошлом месяце - 34,01%, годом ранее - 25,49%).

    Как сообщает Report со ссылкой на данные агентства Statcounter, это на 8,69 процентных пункта больше по сравнению с июлем и на 17,21 процентных пункта больше, чем годом ранее.

    Доля рынка Facebook, занимающего второе место, сократилась за месяц на 0,97 процентных пункта, а за год - на 13,04 процентных пункта, достигнув 30,76% (31,73% и 43,8%).

    Доля рынка YouTube, занимающего третье место, снизилась на 5,04 процентных пункта за месяц и увеличилась на 2,2 процентных пункта за год, достигнув 10,27% (15,31% и 8,07%). Рыночная доля YouTube снижается третий месяц подряд (общее снижение составило 72%).

    Доля рынка "X", занимающего четвертое место, увеличилась на 0,1 процентных пункта в месяц и на 1,3 процентных пункта в годовом сравнении до 7,2% (7,1% и 5,9%).

    Замыкает пятерку лидеров Pinterest с долей рынка 6,15% (7,06% и 12,43%). Доля рынка соцсети снизилась на 0,91 процентных пункта за месяц и на 6,28 процентных пункта - за год.

