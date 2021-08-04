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Xiaomi презентует первый в мире смартфон с гибким экраном

Xiaomi презентует первый в мире смартфон с гибким экраном Компания Xiaomi покажет первый в мире смартфон с гибким экраном и подэкранной камерой.
ИКТ
4 августа 2021 г. 17:07
Xiaomi презентует первый в мире смартфон с гибким экраном

Компания Xiaomi покажет первый в мире смартфон с гибким экраном и подэкранной камерой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, данные о модели Mi Mix 4 просочились в Weibo.

На инсайдерском видео продемонстрирована работа матрицы будущего смартфона - это гибкая OLED-панель. Во включенном состоянии не видна селфи-камера, которая встроена в верхний край экрана. Аналогичных решений другие производители пока еще не показали.

Ожидается, что китайская компания, наряду с уникальным дисплеем, добавит в Xiaomi Mi Mix 4 передовые функции. Смартфону приписывают анонсированный процессор Snapdragon 888 Plus.

В Xiaomi анонсировали презентацию модели, которая должна пройти 10 августа. Серию Mi Mix вспомнят после долгого перерыва - последний смартфон в ней вышел в 2018 году.

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