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WhatsApp введет функцию мгновенных платежей в криптовалюте

WhatsApp введет функцию мгновенных платежей в криптовалюте Мессенджер WhatsApp в рамках партнерства с платежным сервисом Novi предоставит пользователям возможность мгновенных переводов через свое приложение, производимых в криптовалюте Novi.
ИКТ
9 декабря 2021 г. 17:50
WhatsApp введет функцию мгновенных платежей в криптовалюте

Мессенджер WhatsApp в рамках партнерства с платежным сервисом Novi предоставит пользователям возможность мгновенных переводов через свое приложение, производимых в криптовалюте Novi.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter главы Novi Стефана Касриэля.

Novi — платежная платформа, позволяющая проводить мгновенные переводы с использованием собственного стэйблкоина Pax Dollar (USDP), равного 1 доллару. Комиссия за вывод денег из кошелька или перевод в местную валюту не взимается. На данный момент сервис доступен в США и Гватемале.

Переводы с электронных кошельков Novi будут проводиться мгновенно прямо в приложении WhatsApp, отображаясь в чате пользователей. Он указывает, что использование Novi не повлияет на политику конфиденциальности WhatsApp, для звонков и сообщений по-прежнему будет использоваться сквозное шифрование.

Также отмечается, что Novi находится в пилотной стадии тестирования, в связи с чем было принято решение о начале работы функции в одной стране. В дальнейшем, после получения обратной связи от тестовой группы, планируется сделать платежи доступными для большего количества пользователей.

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