Владелец Facebook решил закрыть свой криптовалютный проект

Криптовалютный проект основателя Meta Platforms Inc. Марка Цукерберга, начатая в 2019 году, будет закрыта, а его технологии продадут небольшому калифорнийскому банку Silvergate Capital Corp.

Криптовалютный проект основателя Meta Platforms Inc. Марка Цукерберга, начатая в 2019 году, будет закрыта, а его технологии продадут небольшому калифорнийскому банку Silvergate Capital Corp.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник. Стоимость сделки составит около 200 млн долларов США.

Проект, начатый под названием Libra, обратил на себя пристальное внимание американских законодателей и регуляторов почти сразу после того, как Facebook объявил о планах создания собственной криптовалюты.

Предполагалось, что криптовалюта Facebook будет относиться к категории "стейблкойн" (stablecoin – общее название криптовалюта, которые обеспечены национальными валютами и активами).

Идею Facebook поддержали многие крупные компании, в том числе из сферы финансовых услуг, однако, когда к проекту возникли вопросы у американских регуляторов, некоторые из них покинули консорциум. Тогда проект был переименован в Diem Association.

В результате регулятивного давления Diem была вынуждена умерить амбиции, а ее основатель Дэвид Маркус покинул Meta в прошлом году.

Silvergate Capital по соглашению с Diem должен стать эмитентом стейблкойнов, однако после длительных переговоров с регуляторами банк получил от Федеральной резервной системы (ФРС) вывод о том, что ФРС не может гарантировать одобрение подобной деятельности, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, компания ищет новые места для инженеров, работавших в проекте, и рассчитывает получить от Diem хоть какие-то средства за счет продажи активов.