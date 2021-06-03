"ВКонтакте" запустила новые виды сообщений

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила исчезающие и тихие сообщения.

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила исчезающие и тихие сообщения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении соцсети.

"В мобильном приложении "ВКонтакте"появились два новых вида сообщений: исчезающие и тихие. Первые спустя время пропадают... Тихие сообщения приходят без звука: можно не бояться разбудить собеседника или отвлечь от важных дел. Исчезающие сообщения позволят меньше переживать о том, как тебя воспримут: можно с легкой душой делиться забавными снимками или предлагать новые темы в больших чатах. Пользователь сам решает, когда пропадет сообщение: есть варианты от 15 секунд до 24 часов. После этого в чате будет только пометка "Сообщение исчезло", - отмечается в пресс-релизе соцсети.

Добавляется, что нужно зажать кнопку отправки и выбрать нужный тип, чтобы сделать сообщение тихим или исчезающим. Функция станет доступна пользователям в течение дня.