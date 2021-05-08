Вертолет Ingenuity на Марсе впервые переместился на новое место

Вертолет Ingenuity в ходе пятого полета в пятницу впервые перелетел на новое место на поверхности на Марсе.

Вертолет Ingenuity в ходе пятого полета в пятницу впервые перелетел на новое место на поверхности на Марсе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По его сведениям, полет начался в 15:26 по времени восточного побережья США (23:26 бакинское время) и продолжался 108 секунд. За это время аппарат переместился на 129 м в южном направлении, поднявшись на максимальную высоту 10 м и сделав цветные фотографии высокого качества перед посадкой. В ходе предыдущих четырех полетов вертолет всегда возвращался на место старта. "Наш дальнейший план состоит в перемещении Ingenuity таким образом, чтобы он не замедлял темп научных операций Perseverance (марсохода). Мы можем совершить еще пару полетов в ближайшие недели, и потом NASA оценит результаты", - приводятся в сообщении слова главного разработчика Ingenuity Боба Бэларама.

Помимо этого, в NASA сообщили, что в ходе четвертого полета Ingenuity марсоходу Perseverance удалось впервые записать звук лопастей. Специалисты не были уверены, что им удастся получить на аудиозаписи звук полета Ingenuity из-за разряженной атмосферы на планете. "Это очень хороший сюрприз... Данная запись станет золотой жилой для нашего понимания марсианской атмосферы", - отметил профессор французского университета ISAE-Supaero в Тулузе Давид Мимун.