В США запуск корабля с экипажем к МКС отложили из-за непогоды

Запуск американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) перенесен с 14 ноября на 15 ноября.

Запуск американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) перенесен с 14 ноября на 15 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава NASA Джеймс Брайденстайн сообщил в пятницу в своем Twitter.

"NASA и SpaceX из-за сильного ветра и спасательных операций намечают запуск миссии Crew-1 с астронавтами к Международной космической станции на воскресенье, 15 ноября, в 19:27 по времени восточного побережья (04:27 бакинское время 16 ноября)", - написал Брайденстайн.

Прежде пуск планировался на 14 ноября в 19:49 по времени восточного побережья США (04:49 бакинское время 15 ноября). Новые сроки стыковки корабля с орбитальным комплексом пока не уточняются.

В состав экипажа Crew Dragon включены американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Сейчас на борту МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.