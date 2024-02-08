President
О нас

В почтовых отделениях Азербайджана число банкоматов увеличится на 24%

В почтовых отделениях Азербайджана число банкоматов увеличится на 24% В почтовых отделениях Азербайджана количество банкоматов увеличится на 24%, до 89 единиц.
ИКТ
8 февраля 2024 г. 18:44
В почтовых отделениях Азербайджана число банкоматов увеличится на 24%

В почтовых отделениях Азербайджана количество банкоматов увеличится на 24%, до 89 единиц.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ООО "Азерпочт".

С этой целью уже закуплены 17 банкоматов, установка которых будет завершена в ближайшее время, отметили в учреждении.

На сегодняшний день в почтовых отделениях на территории республики установлено 72 банкомата и более 1 тыс. POS-терминалов.

К началу года количество банкоматов в стране достигло 3 112, из которых 1 621 пришелся на Баку, число POS-терминалов выросло до 86 383 (55 739 в Баку).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda poçt şöbələrindəki bankomatların sayı 24 % artırılır

Экслюзивные новости

Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi