В почтовых отделениях Азербайджана число банкоматов увеличится на 24%

В почтовых отделениях Азербайджана количество банкоматов увеличится на 24%, до 89 единиц.

В почтовых отделениях Азербайджана количество банкоматов увеличится на 24%, до 89 единиц.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ООО "Азерпочт".

С этой целью уже закуплены 17 банкоматов, установка которых будет завершена в ближайшее время, отметили в учреждении.

На сегодняшний день в почтовых отделениях на территории республики установлено 72 банкомата и более 1 тыс. POS-терминалов.

К началу года количество банкоматов в стране достигло 3 112, из которых 1 621 пришелся на Баку, число POS-терминалов выросло до 86 383 (55 739 в Баку).