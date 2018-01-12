 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В новостной подборке Facebook будет появляться больше новостей от друзей и семьи

    Цукерберг сообщил о новом принципе формирования новостной ленты Facebook

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В новостной подборке Facebook будет появляться больше новостей от друзей и семьи.

    Как передает Report, об этом объявил создатель социальной сети Марк Цукерберг на своей странице.

    «Мы начали менять социальную сеть в этом направлении в прошлом году, но потребовались месяцы для того, чтобы совершить изменения для этой цели во всех наших продуктах», — говорится в сообщении.

    Он также добавил, что «основные изменения будут заметны в ленте новостей, где появится больше записей от друзей, семьи и сообществ».

    Цукерберг напомнил, что Facebook была создана для того, чтобы люди стали ближе другу, однако в последнее время пользователи всё чаще стали жаловаться, что контент, публикуемый компаниями, новостными изданиями и брэндами, мешает пользоваться социальной сетью.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi