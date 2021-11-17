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В NASA сформировали состав следующего экипажа Crew Dragon на МКС

В NASA сформировали состав следующего экипажа Crew Dragon на МКС NASA завершило формирование четвертого регулярного экипажа корабля Crew Dragon, который отправится на МКС весной 2022 года.
ИКТ
17 ноября 2021 г. 01:09
В NASA сформировали состав следующего экипажа Crew Dragon на МКС

NASA завершило формирование четвертого регулярного экипажа корабля Crew Dragon, который отправится на МКС весной 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщило американское космическое ведомство.

"Астронавт NASA Джессика Уоткинс войдет в состав миссии Crew-4 на МКС", - отметило ведомство в своем аккаунте в Twitter.

Запуск Crew-4 ожидается в апреле 2022 года. В него, как уже было известно, войдут американские астронавты Челл Линдгрен и Боб Хайнс, а также итальянка Саманта Кристофоретти. Уоткинс, для которой предстоящий полет станет первым в карьере, станет четвертым членом экипажа. Выпускница Стенфордского Университета по специальности геология и экология, до поступления в класс астронавтов в 2017 году, она работала исследователем в NASA.

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