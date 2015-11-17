​В министерстве связи и высоких технологий прошло совещание

Баку. 17 нояюря. REPORT.AZ/ В министерстве связи и высоких технологий (МСВТ) прошло совещание, посвященное рациональной организации рабочей деятельности.

Как сообщает Report, на совещании приняли участие председатели Республиканского совета ветеранов связи и Республиканского комитета независимого профсоюза работников связи. Объединения и предприятия МСВТ подключились к совещанию по видеосвязи.

Временно исполняющий обязанности министра связи и высоких технологий Ильтимас Мамедов довел до внимания участников, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 12 ноября 2015 года министр Али Аббасов освобожден от занимаемой должности.

Он подчеркнул сегодняшние достижения Азербайджана в сфере космической промышленности, наличие телекоммуникационного спутника Azerspace-1 и спутника по наблюдению за поверхностью земли из космоса Azersky.

Министр отметил, что в целях обеспечения спроса общества на коммуникационные и информационные технологии на высоком уровне, основательно изучается мировой опыт, рассматриваются возможности внедрения различных новшеств. Однако несмотря на правильную техническую политику в сфере коммуникаций, со стороны отдельных ответственных лиц в структуре министерства допускаются серьезные правонарушения, по которым ведется следствие в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

В завершение И.Мамедов дал соответствующие поручения по обеспечению соблюдения правил трудового распорядка, проведения профилактических мероприятий по всем направлениям на объектах связи, оперативного рассмотрения обращений граждан и т.п.