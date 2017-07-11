В Китае запретят VPN

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Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Власти Китая в рамках стратегии по обеспечению "киберсуверенитета" обязали местные телекоммуникационные компании заблокировать частным лицам доступ к сервисам, предлагающим услуги подключения к виртуальной частной сети (VPN), сообщает Report со ссылкой на Вести.Ru.

Крупнейшие в стране государственные провайдеры, включая China Mobile, China Unicom и China Telecom, должны выполнить предписание к 1 февраля следующего года.

Отметим, что к VPN-соединению часто прибегают приверженцы анонимного интернет-серфинга или торрент-трекеров, а также те, кто хочет обойти блокировку, если сайт запрещен цензурой. Защищенный канал нередко используют и крупные предприятия, чтобы их сотрудники могли удаленно подключиться к частной сети.

Жители Китая, где уже давно запрещены Facebook, YouTube и Twitter, часто пользуются VPN-сетями для обхода блокировок, "притворяясь", что выходят в Сеть из другого государства.