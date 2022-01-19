В Instagram появилась новая функция

В Instagram появилась новая функция под названием "Аватары".

В Instagram появилась новая функция под названием "Аватары".

Как передает Report, об этом сообщает Instagram-аккаунт магазина Big Geek. Ранее аватары были доступны лишь некоторым пользователям платформы.

Функция "Аватар" позволяет создавать персонализированный аватар - аналог Memoji на гаджетах Apple. Чтобы активировать и настроить своего аватара, необходимо зайти во вкладку профиля, выбрать "Настройки", перейти в "Аккаунт" и выбрать пункт "Аватары". После необходимо "настроить" персонажа на основе своей внешности, выбрав цвет кожи, глаз, волосы, одежду и т.д.

По окончании настройки при загрузке сторис пользователь сможет добавить своего аватара, выбрав его в разделе наклеек.