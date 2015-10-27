В Индии выпустят самый дешевый смартфон в мире за $15

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Канадская компания DataWind совместно с индийской Reliance Communications до конца года представят самый дешевый в мире смартфон за 999 рупий ($15 долларов).

Об этом в интервью газете Economic Times рассказал управляющий директор DataWind Сунит Сингх Тули, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Наша цель - выпустить смартфон по цене менее 1 тыс. рупий, - отметил он. - Он будет работать на операционной системе Linux".

Покупателям мобильного телефона также обещают поставить в комплекте тариф с бесплатным интернетом в течение года.

В 2011 года DataWind уже выпустила один из самых дешевых в мире планшетных компьютеров Aakash за 2,2 тыс. рупий (35 долларов по курсу на тот момент). Планировалось, что студентам он обойдется еще в два раза дешевле за счет субсидий индийских властей, однако, вскоре после выпуска двух моделей от производства было решено отказаться.