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    В Google заявили о работе соответствующего сервиса даже при отключенной функции

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Американская компания Google уточнила настройки сервиса "История местоположения" пользователя, которые, как оказалось, продолжают действовать даже при отключенной функции.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, компания распространила в связи с этим заявление.

    В Google отметили, что настройки этой функции не влияют на другие сервисы вашего устройства,  некоторые данные о местоположении могут быть сохранены, если вы используете другие сервисы, такие как Search или Maps.

    Напомним, что ранее на странице Google сообщалось, что с отключением "Истории местоположения" информация о передвижениях пользователя не сохраняется.

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