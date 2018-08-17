В Google заявили о работе соответствующего сервиса даже при отключенной функции

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Американская компания Google уточнила настройки сервиса "История местоположения" пользователя, которые, как оказалось, продолжают действовать даже при отключенной функции.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, компания распространила в связи с этим заявление.

В Google отметили, что настройки этой функции не влияют на другие сервисы вашего устройства, некоторые данные о местоположении могут быть сохранены, если вы используете другие сервисы, такие как Search или Maps.

Напомним, что ранее на странице Google сообщалось, что с отключением "Истории местоположения" информация о передвижениях пользователя не сохраняется.