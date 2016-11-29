В Баку прошла встреча министров по проекту TASİM

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В рамках Азербайджанской международной выставки-конференции "Телекоммуникации и информационные технологии" (Bakutel-2016) состоялось собрание министров по проекту Трансевразийской высокоскоростной информационной магистрали (TASİM). Об этом сообщили Report в министерстве связей и высоких технологий.

Министр Рамин Гулузаде в своем выступлении рассказал о значении проекта TASİM на фоне проводимых в Азербайджане реформ в сфере ИКТ. По его словам, TASİM сыграет большую роль в удовлетворении растущего спроса на обмен информацией между странами.

Министр транспорта, мореходства и связи Турции Ахмет Арслан выразил удовлетворение тем, что они выступают в качестве партнеров столь глобального проекта и готовы оказывать всестороннюю поддержку для его реализации.

Генеральный секретарь Международного союза электросвязи (ITU) Хоулинь Чжао в своем выступлении отметил, что поддерживаемый ООН проект имеет большое значение не только для стран-партнеров, но и всего мира.

Отметим, что проект TASİM предусматривает прокладку транснациональной волоконно-оптической линии, охватывающий евразийские страны от западной Европы до восточной Азии.

В ходе встречи министров в Баку в ноябре 2008 года в рамках выставки-конференции Bakutel министерство связи и информационных технологий Азербайджана выступило с инициативой по проекту TASIM. В этом же году в Баку была принята декларация по реализации проекта. 21 декабря 2009 года на 64-й сессии Генассамблеи ООН принята резолюция по созданию суперинформационной магистрали TASIM. Резолюция, соавторами которой выступили представители 30 стран, была принята на консенсусной основе, в ней была отмечена особая роль Азербайджана. В апреле 2010 года министерство связи и информационных технологий создало группу по управлению TASIM.