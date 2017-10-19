В Баку проходит международная конференция по цифровому торговому хабу

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку по инициативе Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) проходит первая международная конференция "Цифровой торговый хаб Азербайджана – перспективы развития".

Как сообщает Report, исполнительный директор ЦАЭРК Вусал Гасымлы на открытии конференции отметил, что цифровой торговый хаб Азербайджана имеет большое значение с позиции создания цифрового пространства в рамках Великого шелкового пути, а также создания единого европейского электронного пространства.

"Взаимное признание подписей с Европейским Союзом и Россией сегодня, меморандумы о взаимопонимании, подписанные в целях развития трансграничной электронной экономики, укрепят цифровую торговую позицию Азербайджана. В настоящее время ведутся переговоры с Китаем о создании цифровой платформы по Шелковому пути", - сказал он.

Заведующий сектором Службы помощника президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Эльхан Микаилов отметил, что цифровой торговый хаб является новым этапом в интеграции Азербайджана в международную торговлю, а новые тенденции требуют превращения Азербайджана в непространственный региональный торговый хаб.

По его словам, через портал Azexport уже поступили заказы на сумму свыше 300 млн долларов из более чем 50 стран.

Выступая на мероприятии, замминистра экономики Сахиль Бабаев подчеркнул важность недавно созданных торговых домов в Азербайджане: "Азербайджанская торговая палата успешно функционирует в Беларуси. Сейчас в этом направлении создана правовая база в Украине. Новый торговый дом создается в России и планирует начать работу в следующем году. Кроме того, Азербайджан придает большое значение развитию индустриальных парков в ненефтяном секторе. В создание этих парков вложено 1,1 млрд долларов, утвержден статус 11 резидентов".

Бабаев отметил, что за 8 месяцев года экспорт ненефтяных товаров увеличился на 30%, сельскохозяйственное производство на 35%, ненефтяная промышленность - на 25%, а промышленное производство - на 20%.

Отметим, что в рамках первой международной конференции в Азербайджане будет подписан меморандум о сотрудничестве между ЦАЭРК и структурами ряда стран. Соглашение будет подписано между российским "Газинформсервисом", польским Asseco Data Systems и швейцарской компанией Orient Swiss.