    • 29 сентября, 2025
    • 09:41
    В Баку проходит инновационный саммит INMerge

    Сегодня в Баку стартовал 5-й инновационный саммит INMerge, организованный ООО PAŞA Holdinq.

    Как сообщает Report, основная цель двухдневного саммита - внесение вклада в развитие инновационной экосистемы в Азербайджане, объединение стартапов и инвесторов, а также создание платформы для обмена идеями и опытом между всеми участниками инновационной экосистемы.

    Cаммит INMerge в этом году объединит на одной платформе более 1000 глав компаний, инвесторов, корпоративных лидеров и политиков из более чем 30 стран.

    На церемонии открытия первого дня саммита выступят министр экономики Микаил Джаббаров, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, руководитель отдела инноваций PASHA Holding Тугра Мусаева.

    Кроме того, в первый день мероприятия запланированы выступления министра науки и образования Эмина Амруллаева, соучредителя компании Pixar Animation Studios Эда Катмулла, профессора Гарвардской школы бизнеса Таруна Ханны и других спикеров.

