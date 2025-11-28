В Баку принят международный план по развитию цифровой доступности

По итогам Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25), проведенной в Баку, государства-члены Международного союза электросвязи (ITU) договорились о принятии глобальной дорожной карты по обеспечению доступа к связи для всех жителей планеты.

Как сообщает Report со ссылкой на ITU, Бакинский план действий (с 2026 по 2029 годы), утвержденный на WTDC-25, формирует основу человекоориентированного цифрового развития, основанного на телекоммуникациях и информационно-коммуникационных технологиях. Особое внимание в документе уделено потребностям развивающихся стран, регионов с недостаточным уровнем подключения и уязвимых групп населения.

Основной итоговый документ WTDC-25 включает обновленные и новые резолюции, определяющие дальнейшую работу ITU в области цифрового развития, а также рекомендации для Сектора развития электросвязи ITU (ITU-D). Кроме того, план предусматривает запуск новых инициатив, направленных на решение ключевых задач цифрового развития в регионах ITU-D, и определяет обновленные темы для рассмотрения экспертными исследовательскими группами.

Генеральный секретарь ITU Дорин Богдан-Мартин подчеркнула, что Бакинская декларация и План действий являются дорожной картой к человекоориентированному цифровому развитию, основанному на принципе "никого не оставить без внимания".

Директор Бюро развития электросвязи ITU Космас Лакисон Завазава отметил, что результаты WTDC-25, зафиксированные в Бакинском плане действий, отражают потребности, приоритеты и ожидания государств-членов:

"Они формируют ориентированную на будущее и результативную повестку цифрового развития. План задает шаги по сокращению оставшихся цифровых разрывов, учитывая уникальные требования наименее развитых стран, государств, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств. Мы рассчитываем на достижение ощутимых результатов и ускорение цифровой трансформации, работая с правительствами и регуляторами над созданием благоприятной политической и нормативной среды. Такая среда позволит индустрии и частному сектору активнее инвестировать и поддерживать усилия по устранению инфраструктурных разрывов, обеспечивая значимую и доступную подключенность для всех", - заявил он.

В рамках WTDC-25 также были подписаны три соглашения.

Первое - двухлетний проект по повышению устойчивости национальных программ "умные села" и "умные острова" в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он реализуется совместно с Министерством инфраструктуры, транспорта, регионального развития, связи, спорта и искусства Австралии (DITRDCSA) и станет моделью по развитию цифровых навыков и расширению доступа к цифровым услугам в сельских и удаленных сообществах. Проект напрямую затронет семь стран и около 3 тысяч человек.

Второе - проект по развитию потенциала и цифровых навыков в регионе СНГ. Его партнером выступает компания "Intersputnik". Программа охватит около 300 специалистов в сфере спутниковой связи и технологий вещания.

Третье соглашение - новое партнерство, направленное на развитие гендерно-инклюзивной цифровой торговли. Реализуемый совместно с Регуляторным органом в области телекоммуникаций и почтовой связи Сенегала, проект предусматривает расширение возможностей молодых женщин-предпринимателей в текстильной отрасли и переработке продуктов питания через повышение их цифровых и социальных навыков.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев отметил, что Баку стал площадкой, где государства-члены и партнеры договорились о конкретных результатах, которые будут определять деятельность ITU в сфере развития в ближайшие четыре года.

"Работая вместе с нашими партнерами, Азербайджан внес вклад в формирование этих решений. Принятие Бакинской декларации, включающей ссылку на Декларацию COP29 о "Зеленых цифровых действиях", отражает нашу общую приверженность инклюзивному и устойчивому цифровому будущему", - подчеркнул он.