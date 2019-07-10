​В Азербайджане запустили электронный кошелек PostPay

В рамках договора о совместной деятельности, подписанного между "Азерпочт" и Информационно-вычислительным центром Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, запущен электронный кошелек PostPay.

Как сообщили Report в центре, совместная реализация проекта с "Азерпочт" сделает PostPay доступным для жителей всех регионов страны. Ожидается, что наличные операции в "Азерпочт" будут осуществляться через PostPay.

Гражданам также доступно мобильное приложение электронного кошелька Postpay на системе Android. Приложение можно загрузить из PlayStore.

Главное меню PostPay состоит из разделов "Пополнение баланса", "Обналичивание", "Денежные переводы", "Платежи", "Оплата стоимости товаров и услуг (динамический QR-код)" и "Баланс".

Пользователи PostPay могут пополнить баланс через платежные терминалы, банковские карты, другие электронные кошельки и почтовые отделения. Отличием PostPay от других кошельков является то, что пополнять баланс и обналичивать средства возможно через почтовые отделения.

Посредством PostPay можно перевести деньги любому пользователю PostPay, на другие электронные кошельки, банковские карты, осуществить денежные переводы через почтовые отделения и международные системы денежных переводов.

В разделе "Платежи" пользователи могут оплачивать мобильную связь, коммунальные услуги, таможенные пошлины и пр. Им также предлагается возможность оплаты по QR-коду.