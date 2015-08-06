​В Азербайджане состоялся мониторинг уровня информационной открытости госструктур

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Центр технологий информационных систем "Мультимедиа" провел мониторинг уровня информационной открытости государственных структур Азербайджана.

Как сообщает Report, результаты мониторинга представлены на проходящем сегодня круглом столе на тему "Онлайн прозрачность государственных структур: проблемы и перспективы".

По итогам мониторинга подготовлены отчеты Центра по информационной открытости центральных и местных органов исполнительной власти. Также подготовлена таблица рейтинга информационной открытости (онлайн прозрачность) государственных структур.

Процесс мониторинга охватил последние 4 месяца, в течение которых была изучена ситуация с онлайн прозрачностью в 73 центральных и 68 местных органах исполнительной власти. По итогам мониторинга каждой из структур подготовлены обзоры и рекомендации.

Согласно таблице рейтинга, наиболее высоким уровнем информационной открытости отличается министерство налогов. Министерство налогов занимает первую строчку рейтинга с 78,2%, далее следуют Комиссия по вопросам государственной службы - 76,3%, министерство труда и социальной защиты населения - 76%, Государственный фонд социальной защиты - 75,5%, министерство связи и высоких технологий - 75%.

Первую десятку замыкают Государственная нефтяная компания, Счетная палата, Генеральная прокуратура, министерство экономики и промышленности и министерство образования.

Последние строчки рейтинга занимают Государственная пограничная служба, Кабинет министров и Государственная комиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан.

На мероприятии отмечено, что наиболее низким уровнем информационной открытости обладают местные органы исполнительной власти.