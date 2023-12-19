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В Азербайджане прогнозируется резкий рост числа активных стартапов

В Азербайджане прогнозируется резкий рост числа активных стартапов Число активных стартапов в Азербайджане достигло 100, однако к концу 2024 года планируется довести эту цифру до 450.
ИКТ
19 декабря 2023 г. 15:31
В Азербайджане прогнозируется резкий рост числа активных стартапов

Число активных стартапов в Азербайджане достигло 100, однако к концу 2024 года планируется довести эту цифру до 450.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева на встрече, посвященной экосистеме стартапов.

По ее словам, до 5 000 бенефициаров воспользовались деятельностью возглавляемой ей организации в 2022-2023 годах.

"В настоящее время в нашем технопарке имеется 63 резидента. Лишь немногие из них являются иностранными резидентами. В наши планы также входит создание в стране двух инновационных кластеров и семи инновационных центров. Одним из самых успешных наших мероприятий является программа Technest. Число выпускников этой программы превысило 4 000 человек, но мы намерены довести эту цифру до 19 000", - добавила Велиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda aktiv startapların sayının kəskin artacağı proqnozlaşdırılır

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