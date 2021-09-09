В Азербайджане продлены лицензии операторов мобильной связи

Между Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и ООО Azercell, ООО Bakcell и ООО Azerfon заключены лицензионные договора сроком на 10 лет, сообщает Report со ссылкой на МТСВТ.

Между Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и ООО Azercell, ООО Bakcell и ООО Azerfon заключены лицензионные договора сроком на 10 лет, сообщает Report со ссылкой на МТСВТ.

Они включают лицензии по видам деятельности на мобильные услуги связи (технологические стандарты 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE).

Отметим, что операторы мобильной связи с 1996 года осуществляют свою деятельность на основе соответствующих лицензий. Так, ООО Azercell и ООО Bakcell вышли на рынок в 1996 году, а ООО Azerfon - в 2005 году и предоставляют телекоммуникационные услуги в соответствии с лицензией на мобильные услуги связи.