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    ​В Азербайджане продано на 5% больше потребительских товаров

    Объемы электронной розничной торговли составили 2 млн. манатов

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане за январь-февраль текущего года объемы электронной розничной торговли составили 2 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Объемы продаж непродовольственных товаров посредством электронной розничной торговли по сравнению с январем-февралем 2015 года в реальном выражении выросли на 4,7% и составили 1960,8 тыс. манатов. 

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