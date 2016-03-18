​В Азербайджане продано на 5% больше потребительских товаров

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане за январь-февраль текущего года объемы электронной розничной торговли составили 2 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объемы продаж непродовольственных товаров посредством электронной розничной торговли по сравнению с январем-февралем 2015 года в реальном выражении выросли на 4,7% и составили 1960,8 тыс. манатов.