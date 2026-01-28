Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане предотвращено незаконное распространение личных данных более 3 тыс. граждан

    ИКТ
    • 28 января, 2026
    • 10:25
    В Азербайджане предотвращено незаконное распространение личных данных более 3 тыс. граждан

    В рамках мероприятий по контролю за соцсетями выявлены случаи незаконного распространения личных данных более 3 тысяч граждан Азербайджана, нарушения были устранены.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Службу электронной безопасности.

    Отмечается, что 28 января в мире отмечается День защиты персональных данных. В 1981 году в этот день была принята первая международная конвенция в области защиты персональных данных. Азербайджан присоединился к этой конвенции в 2009 году, а в 2010 году в стране был принят закон "О персональных данных".

    "Быстрое развитие цифровых технологий, увеличение объема обрабатываемых данных и внедрение систем искусственного интеллекта создают новые риски в области защиты персональных данных. С этой точки зрения защита персональных данных в настоящее время является не только юридическим обязательством, но и основным условием доверия и безопасности в цифровой среде.

    С этой целью в течение текущего года ожидается вступление в силу усовершенствованного законодательства, предусматривающего регулирование цифровых рисков, укрепление прав граждан, а также повышение обязательств и ответственности для сторон, обрабатывающих персональные данные", - говорится в заявлении Службы.

    личные данные незаконное распространение данных Служба электронной безопасности
    Azərbaycanda 3 mindən çox vətəndaşa aid fərdi məlumatların qanunsuz yayılmasının qarşısı alınıb

    Последние новости

    11:18

    Анар Рзаев: Одна из новых станций Бакинского метро откроется уже в этом году

    Инфраструктура
    11:15

    Азербайджан вводит строгие правила использования детских изображений в рекламе

    Милли Меджлис
    11:15

    На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Другие страны
    11:12

    В Хырдалане в 2026 году может появиться новый тоннель

    Инфраструктура
    11:09

    Рахман Гумматов: В 2026 году в Баку планируется строительство еще 4 дорог

    Инфраструктура
    10:59

    Полиция Хачмаза изъяла 7 кг марихуаны и пистолет "Макаров"

    Происшествия
    10:56

    Дорожная полиция призывает к повышенной бдительности на дорогах в связи с непогодой

    Внутренняя политика
    10:49

    В Баку из поселка Мехдиабад проложат трамвайную линию до станции метро "28 Мая"

    Инфраструктура
    10:47

    Анар Рзаев: Суточный пассажиропоток поезда Баку-Сумгайыт достиг 43 тыс. человек

    Инфраструктура
    Лента новостей