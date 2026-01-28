В Азербайджане предотвращено незаконное распространение личных данных более 3 тыс. граждан

В рамках мероприятий по контролю за соцсетями выявлены случаи незаконного распространения личных данных более 3 тысяч граждан Азербайджана, нарушения были устранены.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Службу электронной безопасности.

Отмечается, что 28 января в мире отмечается День защиты персональных данных. В 1981 году в этот день была принята первая международная конвенция в области защиты персональных данных. Азербайджан присоединился к этой конвенции в 2009 году, а в 2010 году в стране был принят закон "О персональных данных".

"Быстрое развитие цифровых технологий, увеличение объема обрабатываемых данных и внедрение систем искусственного интеллекта создают новые риски в области защиты персональных данных. С этой точки зрения защита персональных данных в настоящее время является не только юридическим обязательством, но и основным условием доверия и безопасности в цифровой среде.

С этой целью в течение текущего года ожидается вступление в силу усовершенствованного законодательства, предусматривающего регулирование цифровых рисков, укрепление прав граждан, а также повышение обязательств и ответственности для сторон, обрабатывающих персональные данные", - говорится в заявлении Службы.