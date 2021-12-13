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В Азербайджане пострадавшие от кибермошенников теряют в среднем 25 манатов

В Азербайджане пострадавшие от кибермошенников теряют в среднем 25 манатов В Азербайджане 80% случаев кибермошенничества связано с рассылкой текстовых сообщений.
ИКТ
13 декабря 2021 г. 11:18
В Азербайджане пострадавшие от кибермошенников теряют в среднем 25 манатов

В Азербайджане 80% случаев кибермошенничества связано с рассылкой текстовых сообщений.

Как сообщает Report, это выявлено по итогам опроса, проведенного компанией Kaspersky в Азербайджане.

Глава азербайджанского представительства компании Мушвиг Мамедов говорит, что атаки чаще всего происходят в рабочие дни: “Эти опытные мошенники. По данным, 32% атак происходит через социальные сети, а 28% - через телефонные звонки. Мошенники, в основном, звонят людям с понедельника по четверг с 11:00 до 18:00. По нашим подсчетам, каждый шестой человек в результате деятельности мошенников теряет в среднем 25 манатов".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kiberdələduzluğa məruz qalanlar orta hesabla 25 manat itirir

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