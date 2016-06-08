​В Азербайджане начался этап отбора азербайджанских стартапов на конкурс Seedstars World

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Проходит очередной раунд отбора азербайджанских стартапов на всемирный конкурс Seedstars World при организационной поддержке Azercell и Центра инноваций и предпринимательства Barama.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, победители национального отборочного тура, который длится по 12 июня, получат возможность представлять страну на этом глобальном мероприятии и побороться за инвестиционный капитал в размере 500 тыс. долларов.

Стартапы-победители национального отбора, который пройдет 18 июня в Технопарке Университета Кавказ, получат возможность представлять Азербайджан в финале конкурса, который состоится в марте 2017 года в Швейцарии. Национальный отбор состоится при поддержке Azercell, Центра инноваций и предпринимательства Barama, Pasha Bank и QU Technopark и будет вещаться онлайн компанией TechNote.

Руководитель департамента управления клиентскими каналами Azercell, генеральный менеджер Бизнес Инкубатора Barama и посол Seedstars Имран Багиров возлагает большие надежды на очередной отборочный тур: "Seedstars – это глобальное сообщество, которое открывает широкие возможности для предпринимателей, инвесторов, экспертов и других заинтересованных сторон. Авторы проекта Dronee Томи Пириев и Максим Пириев стали победителями национального отбора в прошлом году. Данный проект представляет из себя телеуправляемый летательный аппарат по типу самолетов на платформе Hardware адаптируемого под себя. Девелоперы могут выбрать подходящие компоненты и использовать дрон по своему усмотрению". Вместе с этим И. Багиров отметил, что на первый этап Seedstars World поступили обращения из более чем 65 стран. Национальная команда Seedstars World (Центра инноваций и предпринимательства Barama в Азербайджане) выступают в роли дистрибьюторов. Заявители должны заполнить соответствующую онлайн форму в течении 20 минут.

10-12 стартапов, которые успешно прошли первый этап, примут участие в национальном отборочном туре и выступят перед жюри и отраслевыми специалистами. Данный этап конкурса объединит инвесторов, представителей компаний, университеты и других представителей экосистемы. Победителю национального отбора оплатят все расходы для поездки в Швейцарию, чтобы он/она представил/ла свою страну на Seedstars World. Самое главное - проект-победитель будет соревноваться со стартапами со всего мира ради привлечения инвестиций.

Также следует отметить, что победитель 1-го места получит возможность посоревноваться за имя самого лучшего стартапа в мире, обладатель 2-го места получит в подарок аппарат Huawei, а победитель 3-го места получит подарки от Barama. Для информации напомним, что Seedstars World - это глобальный конкурс по поиску талантливой молодежи на развивающихся и быстрорастущих рынках стартапов. Основной целью конкурса является привлечение внимания к предпринимателям в развивающихся странах и их поддержка.

Отметим, что для проведения международного конкурса стартапов лидер рынка мобильных технологий Азербайджана компания Azercell Telecom сотрудничает со швейцарской компанией Seedstars. Руководитель департамента развития стратегии и управления клиентскими каналами Azercell Имран Багиров был выбран послом Seedstars World.