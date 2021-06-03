О нас
Report Georgia
Аудио новости

Украина вводит налог на Google, Apple и Netflix

Украина вводит налог на Google, Apple и Netflix После принятия закона они будут обязаны заплатить НДС с реализованных в Украине подписок на сервисы или рекламы
ИКТ
3 июня 2021 г. 15:49
Украина вводит налог на Google, Apple и Netflix

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий введение налога на добавленную стоимость (НДС) для операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам в Украине.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу парламента. Отмечается, что закон направлен на увеличение доходов государственного бюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению НДС нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины. Кроме того, документ направлен на создание благоприятных условий эффективного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога.

Как сообщается в пояснительной записке, речь в первую очередь идет о введении налога на покупку гражданами Украины услуг, предоставляемых такими технологическими компаниями как Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming, Bloomberg, Alibaba, Booking и других. После принятия закона они будут обязаны заплатить НДС с реализованных в Украине подписок на сервисы или рекламы.

Закон исключает норму из Налогового кодекса, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет.

Также закон освобождает от уплаты НДС поставку электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным ресурсам в рамках оказания образовательных услуг.

Кроме того, закон определяет понятие "электронные услуги", устанавливает правила определения места поставки электронных услуг (В2С), устанавливает упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов, которая может проходить отдаленно в электронной форме на специальном веб-сайте.

Также нерезиденты освобождаются от обязательства регистрировать налоговые накладные. При этом, предусмотрена уплата налогов для нерезидентов в иностранной валюте.

Закон также включает нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Назван самый мощный смартфон в мире
Назван самый мощный смартфон в мире
3 июня 2021 г. 12:52
Китай запустил на орбиту метеорологический спутник
Китай запустил на орбиту метеорологический спутник
3 июня 2021 г. 09:31
СМИ: Новую версию Windows представят 24 июня
СМИ: Новую версию Windows представят 24 июня
2 июня 2021 г. 22:15
Стали известны особенности следующего поколения Wi-Fi
Стали известны особенности следующего поколения Wi-Fi
1 июня 2021 г. 17:32
Nоkia и Daimler решили спор вокруг лицензии на технологии мобильной связи
Nоkia и Daimler решили спор вокруг лицензии на технологии мобильной связи
1 июня 2021 г. 11:14
LG полностью свернула производство смартфонов
LG полностью свернула производство смартфонов
31 мая 2021 г. 18:39
Xiaomi научила смартфон полностью заряжаться за 8 минут
Xiaomi научила смартфон полностью заряжаться за 8 минут
31 мая 2021 г. 12:52
В Google признались, что незаконно собирали данные пользователей
В Google признались, что незаконно собирали данные пользователей
30 мая 2021 г. 14:23
Командиром МКС впервые станет женщина из Европы
Командиром МКС впервые станет женщина из Европы
28 мая 2021 г. 20:07
Instagram может ввести платные подписки
Instagram может ввести платные подписки
27 мая 2021 г. 09:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi