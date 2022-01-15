Создается Турецко-азербайджанский форум цифровой трансформации

Принято решение о создании Турецко-азербайджанского форума цифровой трансформации и организации первого мероприятия в конце 2022 года с целью вовлечения частного сектора в проекты в области цифровой трансформации, расширения сотрудничества в формат

Принято решение о создании Турецко-азербайджанского форума цифровой трансформации и организации первого мероприятия в конце 2022 года с целью вовлечения частного сектора в проекты в области цифровой трансформации, расширения сотрудничества в форматах B2B и B2G.

Как сообщает Report, договоренность об этом была достигнута на первом заседании азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации в режиме видеоконференции под сопредседательством заместителя министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшана Рустамова и заместителя председателя Управления цифровой трансформации администрации президента Турции Явуза Эмира Бейрибея.

На заседании была обсуждена работа, которая будет проделана в 2022-2023 годах по направлениям сотрудничества, указанным в "Дорожной карте азербайджано-турецкой рабочей группы по цифровой трансформации между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Управлением цифровой трансформации Администрации президента Турции", подписанной 14 сентября 2021 года в городе Баку.

Отметим, что эти направления включают защиту персональных данных, кибербезопасность, "правительственное облако", концепцию цифровой трансформации.