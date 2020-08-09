Twitter провел предварительные переговоры об объединении с TikTok

Американская компания Twitter провела предварительные переговоры о возможном объединении ее сервиса микроблогов с социальной сетью TikTok, которой владеет китайская ByteDance.

Американская компания Twitter провела предварительные переговоры о возможном объединении ее сервиса микроблогов с социальной сетью TikTok, которой владеет китайская ByteDance.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, Twitter заинтересована только в американском сегменте соцсети. Его рыночная стоимость может составлять десятки миллиардов долларов, что поднимает вопрос о том, как американская компания сможет профинансировать сделку. Рыночная капитализация Twitter близка к 29 млрд долларов США, а корпорации Microsoft, считающейся основным претендентом на американский сегмент соцсети, превышает 1,6 трлн долларов США.

Газета не обладает данными, готова ли Twitter довести переговоры до логического конца и соперничать с остальными конкурентами. Этой компании потребуются сильные партнеры, чтобы приобрести часть соцсети.