​Троян в Google Play распространяется через подделки популярных игр

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Троян Android/Clicker распространяется через подделки известных мобильных приложений, таких, как Dubsmash 2, Clash of Clans 2, Subway Surfers 2, Subway Surfers 3, Minecraft 3 и другие, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Троян предназначен для генерации трафика на ресурсы "для взрослых" и заражает смарфоны и планшеты на базе Android через официальный магазин приложений Google Play. Всего обнаружено более 60 зараженных мобильным трояном приложений, которые продолжают попадать в магазин, несмотря на систему фильтрации Bouncer, введенную Google для защиты от вредоносного софта.

За последние три месяца зараженные программы были установлены 210 тыс. раз. Для защиты от заражения антивирусные эксперты рекомендуют обращать внимание на отзывы пользователей к приложениям в магазине и установить на устройство антивирусное программное обеспечение.