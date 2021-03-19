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Telegram запустил голосовые чаты в каналах и публичных группах

Telegram запустил голосовые чаты в каналах и публичных группах Беседы в прямом эфире может слушать неограниченное количество участников
ИКТ
19 марта 2021 г. 20:38
Telegram запустил голосовые чаты в каналах и публичных группах

Telegram запустил голосовые чаты в каналах и публичных группах, при этом беседы в прямом эфире может слушать неограниченное количество участников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе Telegram.

"Голосовые чаты появились в группах Telegram в декабре 2020 года. С сегодняшнего дня их можно создавать также и в каналах, а количество слушателей теперь не ограничено", - говорится в сообщении.

Чтобы поделиться голосовым чатом с подписчиками, которые пропустили прямой эфир, администраторы канала могут включить запись чата. В то же время участники могут узнать о том, что чат записывается, по красной точке рядом с его названием. Слушатели могут поднимать руки, а спикеры - подключаться к чату от имени своих каналов.

"С сегодняшним обновлением мы даем каждому пользователю возможность запускать собственную радиостанцию", - отметил основатель мессенджера Павел Дуров в своем официальном канале. Он добавил, что позже весной пользователи смогут запускать в мессенджере и телевизионные станции.

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