Суд обязал Apple выплатить $400 млн компенсации пользователям 9

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Суд Манхэттена обязал американскую корпорацию Apple выплатить $450 млн в виде компенсации по делу о сговоре с издателями с целью завышения цен на электронные книги, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Согласно решению суда $400 млн должно быть выплачено 23 млн пользователей, пострадавших от незаконных действий компании, еще $50 млн адвокатам. В июле 2013 года Федеральный суд США признал Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Сумму выплачиваемой компенсации должно было определить новое судебное разбирательство.

Изначально речь шла о $840 млн. Именно столько требовали от корпорации в групповом иске адвокаты и генеральные прокуроры из 33 штатов США. В июне этого года Apple пошла на соглашение, в котором согласилась выплатить $450 млн в качестве компенсации.

Сумма компенсации еще может измениться. Еще в 2013 году юристы Apple подали апелляцию на решение американского суда. В случае, если она будет удовлетворена, компании придется выплатить $50 млн пользователям и $20 млн – адвокатам.

Apple обвиняют в том, что в 2009 году она вступила в сговор с пятью крупнейшими издателями США - Hachette Book Group, HarperCollins Publishers, Penguin Group, Simon&Schuster и Macmillan. Разбирательство было инициировано министерством юстиций США в апреле 2012 года. По сведения ведомства, Apple, готовившая в то время к выпуску на рынок планшетный компьютер iPad с функцией чтения электронных книг, вступила в сговор с издателями при определении цен на электронные книги. По оценке Минюста США, цены на электронные книги были в среднем завышены на 2-3 долл.

Издатели, замешанные в этом деле, по соглашению с судом также обязаны выплатить $166 млн компенсации, добавляет Report.