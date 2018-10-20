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    Стала известна причина смерти соучредителя Microsoft

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Причиной смерти соучредителя компании Microsoft Пола Аллена стал септический шок.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на полученное в распоряжение заключение о смерти.

    Согласно изданию, в документе указывается, что осложнения в виде иммуносупрессии и септического шока были вызваны неходжкинской лимфомой, от которой страдал Аллен.

    Ранее сообщалось, что американский предприниматель скончался в Сиэтле в ночь с понедельника на вторник в возрасте 65 лет.

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