Стала известна причина смерти соучредителя Microsoft

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Причиной смерти соучредителя компании Microsoft Пола Аллена стал септический шок.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на полученное в распоряжение заключение о смерти.

Согласно изданию, в документе указывается, что осложнения в виде иммуносупрессии и септического шока были вызваны неходжкинской лимфомой, от которой страдал Аллен.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель скончался в Сиэтле в ночь с понедельника на вторник в возрасте 65 лет.