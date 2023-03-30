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SpaceX вывела на орбиту 11-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink

SpaceX вывела на орбиту 11-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
ИКТ
30 марта 2023 г. 01:33
SpaceX вывела на орбиту 11-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 56 спутников Starlink подтвержден", - говорится в публикации.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в среду в 16:01 по времени Восточного побережья США (в четверг в 00:01 по Баку). Примерно через час спутники были выведены на заданную орбиту.

Он стал 80-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 11-м с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,2 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,9 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

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Версия на азербайджанском языке "SpaceX" növbəti dəfə "Starlink" internet peyklərini orbitə çıxarıb

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