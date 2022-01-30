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SpaceX перенесла два запуска спутников из-за непогоды

SpaceX перенесла два запуска спутников из-за непогоды Американская компания SpaceX перенесла два запуска своих ракет-носителей Falcon 9 в штате Флорида из-за неблагоприятных погодных условий.
ИКТ
30 января 2022 г. 13:20
SpaceX перенесла два запуска спутников из-за непогоды

Американская компания SpaceX перенесла два запуска своих ракет-носителей Falcon 9 в штате Флорида из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Вывод на орбиту с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди ракеты с итальянским спутником наблюдения за земной поверхностью COSMO-SkyMed, запланированный на субботу, 18:11 по времени Восточного побережья США (03:11 - бакинское время), был перенесен на сутки. Запуск с космодрома на мысе Канаверал Falcon-9 с очередной группировкой микроспутников Starlink, ранее намеченный на воскресенье, состоится не ранее понедельника, 31 января.

В районе мыса Канаверал, где по соседству располагаются обе площадки для запусков, установилась облачная погода с резкими порывами ветра, однако уже в воскресенье, по прогнозам синоптиков, условия для запуска ракет должны улучшиться.

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