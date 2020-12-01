Смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max стали дефицитом

Дефицит iPhone может быть преодолен к весне 2021 года

Новые iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max стали дефицитом из-за большого спроса на них и нехватки важных комплектующих.

Как передает Report, об этом сообщает ITHome со ссылкой на источник в цепочке поставщиков Apple .

Покупателям особенно интересны Pro-версии новых iPhone. Так, если в России заказать на официальном сайте iPhone 12 Pro с накопителем 128 ГБ, то ждать его доставки придется 2-3 недели.

Дефицит iPhone может быть преодолен к весне 2021 года, когда производители компонентов смогут преодолеть нехватку компонентов для сборки смартфонов. В целом же, спрос на недавно представленные гаджеты от Apple оценивается, как высокий.